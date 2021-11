Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Qatar

Lewis Hamilton della Mercedes ha vinto il Gran Premio del Qatar di Formula 1, avvicinandosi ulteriormente nella classifica piloti del Mondiale a Max Verstappen della Red Bull, che è arrivato secondo. Mancano soltanto due Gran Premi alla fine della stagione, e Verstappen è primo con 351,5 punti, otto in più di Hamilton che ne ha 343,5. Al terzo posto è arrivato Fernando Alonso dell’Alpine Renault, che non andava sul podio dal 2014, quando correva per la Ferrari.

Le Ferrari hanno fatto una gara simile alle ultime: Carlos Sainz è arrivato settimo, Charles Leclerc ottavo (rimontando diverse posizioni rispetto alla partenza).

Hamilton era partito in pole position, mentre Verstappen era partito settimo dopo aver ricevuto una penalità di cinque posizioni (la stessa assegnata a Valtteri Bottas della Mercedes, partito sesto e poi ritiratosi verso la fine). Ma Verstappen ha fatto una grande partenza, e in quattro giri si è portato in seconda posizione, senza più mollarla. Il suo compagno di scuderia Sergio Perez è arrivato quarto, Esteban Ocon della Alpine quinto, Lance Stroll della Aston Martin sesto.

Era la prima volta che la Formula 1 correva sul circuito di Losail in Qatar, noto soprattutto per la MotoGP: qualcuno temeva che la pista, particolarmente stretta, avrebbe limitato molto i sorpassi, che invece ci sono stati in abbondanza.

Le ultime due gare della stagione si correranno il 5 dicembre in Arabia Saudita e il 12 dicembre ad Abu Dhabi, e specialmente dopo il risultato di oggi decideranno il Mondiale più aperto e appassionante da molti anni. Per Verstappen sarebbe il primo titolo in carriera, per Hamilton l’ottavo, cosa che lo renderebbe il pilota più vincente nella storia della Formula 1.

La classifica del Gran Premio del Qatar:

Hamilton (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Alonso (Alpine Renault) Perez (Red Bull) Ocon (Alpine Renault) Stroll (Aston Martin) Sainz (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Norris (McLaren) Vettel (Aston Martin) Gasly (Alpha Tauri) Ricciardo (McLaren) Tsunoda (Alpha Tauri) Raikkonen (Alfa Romeo) Giovinazzi (Alfa Romeo) Schumacher (Haas) Russell (Williams) Mazepin (Haas)

Ritirati

Bottas (Mercedes)

Latifi (Williams)