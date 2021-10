Serie A, risultati e classifica della nona giornata

La nona giornata del campionato di Serie A 2021/22 si è giocata tra venerdì 22 e domenica 24 ottobre. È iniziata venerdì sera con le vittorie negli anticipi di Torino e Sampdoria ed è continuata sabato con altri tre anticipi: Salernitana-Empoli, Sassuolo-Venezia e Bologna-Milan. Domenica si sono giocate le cinque partite rimanenti, dal pareggio tra Atalanta e Udinese all’ora di pranzo fino all’atteso “derby d’Italia” tra Inter e Juventus, terminato 1-1. La Serie A ritorna in campo per la decima giornata già questo martedì per il turno infrasettimanale.

Venerdì 22

18.30

Torino-Genoa 3-2

14° Sanabria, 31° Pobega, 70° Destro, 77° Brekalo, 81° Caicedo

20.45

Sampdoria-Spezia 2-1

15° Gyasi (aut), 36° Candreva, 95° Verde

Sabato 23

15.00

Salernitana-Empoli 2-4

2° Pinamonti, 11° Cutrone, 13° Strandberg (aut), 45° Pinamonti, 48° Ranieri, 55° Ismajili (aut)

18.00

Sassuolo-Venezia 3-1

32° Okereke, 37° Berardi, 50° Henry, 67° Frattesi

20.45

Bologna-Milan 2-4

16° Leao, 35° Calabria, 49° Ibrahimovic (aut), 52° Barrow, 84° Bennacer, 90° Ibrahimovic

Domenica 24

12.30

Atalanta-Udinese 1-1

56° Malinovskyi, 94° Beto

15.00

Fiorentina-Cagliari 3-0

21° Biraghi, 42° Gonzalez, 49° Vlahovic

Verona-Lazio 4-1

30°, 36°, 62°, 92° Simeone, 46° Immobile

18.00

Roma-Napoli 0-0

20.45

Inter-Juventus 1-1

17° Dzeko, 89° Dybala

La classifica della Serie A dopo la nona giornata: