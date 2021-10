Funghi e insetti visti molto da vicino

Sono stati annunciati i vincitori del Close-up Photographer of the Year , un concorso annuale iniziato nel 2018 e dedicato alla fotografia a distanza ravvicinata, realizzata tramite microscopi o appositi obiettivi. Il concorso è stato vinto dal fotografo norvegese Pål Hermansen, che ha ritratto gli insetti rimasti intrappolati in una lampada difettosa di casa sua. Dopo aver svuotato la lampada ha disposto gli insetti su un tavolo luminoso per diapositive e ha creato una composizione.

Il concorso – a cui hanno partecipato migliaia di fotografi da 56 paesi – era diviso in nove categorie: Animali, Insetti, Piante e funghi, Paesaggio intimo, Subacqueo, Farfalle e libellule, Manmade (per immagini create dal fotografo), Micro (per immagini create utilizzando un microscopio) e Young Close-up Photographer of the Year (per partecipanti fino a 17 anni). Di seguito ci sono i vincitori e i secondi classificati di ciascuna categoria, mentre le altre immagini si possono vedere sul sito del concorso.