Gran parte dei giornali di oggi si occupa soprattutto delle tensioni all’interno del centrodestra, dopo le sconfitte nei ballottaggi di lunedì scorso. Dentro Forza Italia si chiede al leader Silvio Berlusconi di allontanarsi da Lega e Fratelli d’Italia per intraprendere un nuovo corso più moderato; nel frattempo ci sono contrasti anche tra questi ultimi due partiti, dopo che il Foglio ha pubblicato un audio in cui il leader della Lega Matteo Salvini accusa Fratelli d’Italia di fare opposizione per mettere in difficoltà il resto del centrodestra, invece di indirizzare verso il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle quella che definisce «una quota comprensibile di rotture di coglioni». Di Berlusconi oggi si parla molto anche per via della sua assoluzione nel processo “Ruby Ter”. Per lo sport, invece, c’è la vittoria della medaglia d’oro di Letizia Paternoster nella gara a eliminazione ai mondiali di ciclismo su pista.

