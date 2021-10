I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 20 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.702 casi positivi da coronavirus e 33 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.819 (41 in più di ieri), di cui 355 nei reparti di terapia intensiva (come ieri) e 2.464 negli altri reparti (41 in più di ieri). Sono stati analizzati 121.686 tamponi molecolari e 363.927 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,81 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,08 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 2.697 e i morti 70.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (457), Veneto (455), Campania (406), Lazio (381) e Sicilia (368).

Le principali notizie della giornata

• Da quando è diventato effettivo l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, venerdì 15 ottobre, il numero dei tamponi eseguiti ogni giorno è aumentato in modo significativo, e si sono formate lunghe code davanti alle farmacie. La situazione sembra sotto controllo, ma ci sono conseguenze per chi deve comprare medicine o fare un test per motivi diversi dal Green Pass. Ne abbiamo parlato meglio qui.

