È iniziato lo sgombero del porto di Trieste

Verso le 9 di lunedì mattina è cominciato lo sgombero dei manifestanti davanti al varco 4 del molo 7 del porto di Trieste, bloccato da venerdì da una protesta contro l’obbligo di Green Pass sul lavoro. La decisione di sgomberare il presidio è stata presa dalla Procura di Trieste e sul posto sono arrivate camionette della polizia che hanno usato anche idranti per liberare il varco.

Lo sgombero è iniziato, si comincia con gli idranti, ma alcuni resistono all'acqua e rimangono lì. pic.twitter.com/DOuYfSCf6W — Antonio Di Bartolomeo (@antoniodiba) October 18, 2021

Il presidio del porto di Trieste era stato organizzato inizialmente da alcuni lavoratori portuali, organizzati in un Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (CLPT), ma era diventata ben presto un evento simbolico, a cui si erano aggregate prima decine e poi centinaia di manifestanti contrari al Green Pass che non avevano niente a che fare con il porto, e che spesso venivano da fuori Trieste. Lunedì, quando è iniziato lo sgombero, su 300 manifestanti presenti i portuali rimasti erano ormai poche decine, mentre gli altri venivano da fuori.

Nel corso del fine settimana la gestione del presidio era stata caratterizzata da una certa confusione: sabato sera la manifestazione era stata sciolta e gli organizzatori avevano detto che i portuali sarebbero tornati al lavoro già domenica, ma dopo un duro confronto interno, gli organizzatori avevano fatto sapere di averci ripensato. Domenica si era anche dimesso Stefano Puzzer, il portuale leader del CLPT.

In ogni caso, benché i portuali avessero annunciato la settimana scorsa che avrebbero bloccato il porto, in realtà le attività non si sono mai davvero fermate, e anzi sono sempre proseguite a buon ritmo, sebbene con qualche rallentamento e disagio.