Il meteo di domani, lunedì 18 ottobre

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, lunedì 18 ottobre, sarà caratterizzata da condizioni variabili in tutto il paese. Al Nord è previsto cielo coperto un po’ ovunque la mattina e sereno dal pomeriggio in poi. Al Centro e al Sud si alterneranno schiarite e nubi con venti deboli, anche sulle isole. In Sicilia continuerà il maltempo, con temporali sullo stretto di Messina e piogge sparse altrove. Le temperature rimarranno stazionarie in tutto il paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.