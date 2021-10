La Cina ha inviato tre astronauti sulla sua nuova stazione spaziale

La Cina ha inviato tre astronauti nella sua nuova stazione spaziale, la Tiangong-3, in quella che dovrebbe diventare la più lunga missione del paese nello spazio, e un avanzamento importante per il programma spaziale cinese. I tre astronauti sono stati trasportati dal razzo Lunga Marcia 2F, che è partito venerdì dal Deserto dei Gobi, nella provincia della Mongolia Interna.

China just launched 3 astronauts—including the country's first woman—into orbit to live on the Tiangong space station for 6 months pic.twitter.com/4eRes55rfR

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 15, 2021