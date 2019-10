È morto Alexei Leonov , il primo uomo a fare una passeggiata spaziale: aveva 85 anni. Leonov era nato a Listvyanka, in Russia, e divenne uno dei più famosi cosmonauti quando nel 1965 compì un’attività extraveicolare (“passeggiata spaziale”) durante la missione Voskhod 2. Rimase all’esterno della capsula spaziale per 12 minuti e 9 secondi. Dopo la carriera da cosmonauta si dedicò a molte cose diverse: nel 2004 scrisse un libro insieme all’astronauta americano David Scott sulle conseguenze che ebbe la Guerra fredda sulla ricerca spaziale.

