Un deputato britannico è stato accoltellato più volte

Venerdì David Amess, deputato del Partito Conservatore britannico, è stato accoltellato più volte durante un incontro con i suoi elettori in una chiesa metodista di Leigh-on-Sea, in Essex, nel sud-est dell’Inghilterra. Si hanno ancora pochi dettagli su quanto accaduto, ma la polizia locale ha detto di aver arrestato un uomo e di aver trovato un coltello nel luogo dell’attacco, avvenuto attorno a mezzogiorno, le 13 in Italia.

Amess ha 69 anni, è entrato nel parlamento britannico nel 1983 e rappresenta il collegio elettorale di Southend West dal 1997. Per ora non si hanno notizie sulle sue condizioni di salute.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.

We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021