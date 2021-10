Il processo per l’omicidio di Giulio Regeni è stato sospeso a causa dell’assenza degli imputati

La corte d’Assise di Roma ha deciso di sospendere il processo per l’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, che sarebbe dovuto cominciare giovedì. I giudici della corte hanno annullato il rinvio a giudizio disposto dal giudice per l’udienza preliminare lo scorso maggio a causa dell’assenza in aula degli imputati, quattro membri dei servizi di sicurezza egiziani che erano stati accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Regeni al Cairo nel 2016. Secondo il provvedimento della corte, citato dal Corriere della Sera, non è infatti possibile essere certi «dell’effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, né della loro volontaria sottrazione al procedimento».

Già lo scorso dicembre le autorità egiziane avevano detto che non avrebbero collaborato con l’Italia per il processo, e per evitare che i quattro fossero giudicati non avevano comunicato gli indirizzi degli imputati per la notifica degli atti, necessaria al proseguimento del processo. L’ordinamento italiano prevede che non sia possibile giudicare un imputato che non sia a conoscenza delle sue accuse: secondo il giudice per l’udienza preliminare Pierluigi Balestrieri, tuttavia, la notorietà del caso si sarebbe potuta considerare già di per sé una notifica. Adesso si dovrà ripartire dall’udienza preliminare e sarà necessario dimostrare che gli imputati siano effettivamente a conoscenza del processo a loro carico.

