Cosa sappiamo dell’uomo sospettato di essere l’autore dell’attacco a Kongsberg, in Norvegia

Giovedì la polizia danese ha detto che l’uomo sospettato di essere l’autore dell’attacco di mercoledì sera a Kongsberg, in Norvegia, è un cittadino danese di 37 anni che si era convertito all’Islam e che forse era già radicalizzato (era comunque noto alla polizia).

Ole Bredrup Saeverud, dirigente della polizia norvegese, durante una conferenza stampa tenuta giovedì mattina ha detto che «in passato c’erano stati timori legati ad una radicalizzazione» dell’uomo, specificando che questi timori risalgono al 2020 e agli anni precedenti, ma che nell’ultimo anno la polizia non aveva avuto segnalazioni su di lui. Saeverud ha anche detto che al momento l’uomo è l’unico sospettato e che non ci sono indizi che facciano pensare che abbia agito insieme ad altre persone.

L’attacco è avvenuto intorno alle 18.15 di mercoledì e l’uomo è stato arrestato alle 18.47, dopo uno scontro con alcuni agenti e un tentativo di fuga. La polizia al momento non ha diffuso il suo nome. L’uomo è accusato di aver ucciso cinque persone e di averne ferite altre due. Le persone uccise sono quattro donne e un uomo, che si trovavano in gran parte all’interno di un supermercato al momento dell’attacco. Giovedì la polizia ha anche detto che le due persone ferite non sono in gravi condizioni.

Mercoledì sera il capo della polizia locale Øyvind Aas aveva detto che durante l’attacco l’uomo si era spostato in «una vasta area» di Kongsberg, un comune di circa 28 mila abitanti, e che era armato con arco e frecce. L’agenzia di stampa norvegese NTB ha detto, citando fonti della polizia, che l’uomo avrebbe usato anche altre armi nell’attacco, ma questa notizia non è stata confermata.

A conferma che l’attacco sia avvenuto con l’uso di arco e frecce, la tv norvegese NRK ha pubblicato sul proprio sito la foto inviata da un testimone che mostra una freccia nera conficcata in un muro.

