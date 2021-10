L’attacco a Kongsberg, in Norvegia

Mercoledì un uomo ha ucciso e ferito diverse persone a Kongsberg, a sud-ovest di Oslo, in Norvegia. Secondo quanto scrivono i giornali locali, era armato con arco e frecce. Durante una conferenza stampa, la polizia ha detto che il sospettato è stato arrestato, che non si stanno cercando altre persone legate all’attacco e che la situazione è ora sotto controllo: «Possiamo confermare che ci sono diversi feriti e purtroppo anche molti morti», ha detto il capo della polizia locale Øyvind Aas. Il numero delle vittime però non è stato confermato, così come i dettagli di quanto è successo, né è stato diffuso il motivo dell’attacco.

Secondo la televisione pubblica norvegese NKR, i morti sarebbero almeno cinque, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente. In serata, diversi quartieri di Kongsberg vicini alla zona dell’attacco sono stati transennati e i residenti sono stati invitati a restare a casa.

Øyvind Aas ha detto che le prime segnalazioni alla polizia sono arrivate intorno alle 18.15 e che l’arresto del sospettato è avvenuto alle 18.47. Ha detto anche che l’uomo che ha compiuto l’attacco si è spostato in «una vasta area» di Kongsberg, un comune di circa 28 mila abitanti. Secondo le testimonianze riportate dai giornali locali, l’attacco sarebbe iniziato in un supermercato vicino a una zona residenziale.

Il capo della polizia ha aggiunto che l’uomo ha agito da solo e che il suo movente non è chiaro: «Abbiamo molti testimoni da interrogare e al momento non possiamo dare ulteriori informazioni». La tv NRK ha pubblicato sul proprio sito la foto inviata da un testimone che mostra una freccia nera conficcata in un muro.

In serata la prima ministra uscente Erna Solberg ha parlato dell’attacco dicendo che i messaggi che arrivano da Kongsberg «sono raccapriccianti». Ha ribadito che la situazione è sotto controllo e ha detto che la polizia sta indagando per verificare se si sia trattato di un attentato terroristico.