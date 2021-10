Giorgia Meloni dice di non conoscere la matrice dell’assalto alla sede romana della CGIL

Domenica 10 ottobre Giorgia Meloni ha partecipato all’incontro nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo, anti-immigrazione e anti-femminista. Dopo aver parlato di «orgoglio nazionale», «patrioti», «identità», «dittatura del politicamente corretto», e dopo aver detto che la famiglia cosiddetta tradizionale «è sotto attacco» e che la «laicità dello stato viene usata come una clava contro i simboli del cristianesimo», Meloni, rispondendo ai giornalisti, ha commentato gli scontri durante il corteo “No Green Pass” di Roma e l’assalto alla sede romana della CGIL a cui hanno partecipato anche Roberto Fiore, fondatore del partito neofascista Forza Nuova, e Giuliano Castellino, capo romano dell’organizzazione neofascista.

Meloni, presidente di Fratelli d’Italia – partito di cui si è parlato nella recente inchiesta di Fanpage che, tra le altre cose, mostra i dirigenti locali inneggiare al fascismo con saluti romani e slogan mussoliniani – ha detto:

«È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre»

In un successivo breve comunicato, Meloni ha espresso «totale vicinanza alle forze dell’ordine» e «piena solidarietà al segretario della CGIL, Maurizio Landini», che aveva commentato l’attacco parlando di violenza squadrista e fascista. Nel comunicato si parla anche di solidarietà ai «migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili».

