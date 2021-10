La Sicilia torna in zona bianca

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato un’ordinanza che prevede il ritorno della Sicilia in zona bianca, la più bassa per quanto riguarda la restrizioni per il coronavirus.

L’ordinanza non è stata ancora pubblicata e Speranza non ha specificato da che giorno la Sicilia passerà in zona bianca, ma nei giorni scorsi Ruggero Razza, assessore siciliano alla Salute, durante la presentazione del bollettino settimanale sui contagi da coronavirus aveva anticipato che il “cambio di colore” sarebbe avvenuto già sabato 9 ottobre, e non di lunedì come avviene solitamente.

Per passare in zona gialla, una regione deve avere un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e, contemporaneamente, un’occupazione dei posti letto in ospedale per pazienti ricoverati per la COVID-19 superiore al 15 per cento e dei posti in terapia intensiva superiore al 10 per cento.

La Sicilia era in zona gialla dal 30 agosto, ed è potuta passare in zona bianca dopo aver fatto registrare per tre settimane consecutive valori al di sotto della soglia critica in tutti e tre questi parametri. Ad oggi, quindi, non ci sono più regioni italiane in zona gialla.

Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada. — Roberto Speranza (@robersperanza) October 8, 2021

