I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 8 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.023 casi positivi da coronavirus e 30 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.125 (102 in meno di ieri), di cui 383 nei reparti di terapia intensiva (20 in meno di ieri) e 2.742 negli altri reparti (82 in meno di ieri). Sono stati analizzati 107.878 tamponi molecolari e 163.688 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,68 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,08 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 2.932 e i morti 41.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (469), Veneto (338), Campania (318), Lazio (294) e Lombardia (293).

Le principali notizie della giornata

• Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato un’ordinanza che prevede il ritorno della Sicilia in zona bianca, la più bassa per quanto riguarda la restrizioni per il coronavirus. L’ordinanza non è stata ancora pubblicata e Speranza non ha specificato da che giorno la Sicilia passerà in zona bianca, ma nei giorni scorsi Ruggero Razza, assessore siciliano alla Salute, durante la presentazione del bollettino settimanale sui contagi da coronavirus aveva anticipato che il “cambio di colore” sarebbe avvenuto già sabato 9 ottobre, e non di lunedì come avviene solitamente.

