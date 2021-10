Gli italiani che hanno vinto il premio Nobel

Martedì è stato assegnato il Nobel per la Fisica 2021 a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e all’italiano Giorgio Parisi “per il loro contributo fondamentale nel comprendere alcuni sistemi fisici complessi”. Parisi, che ha ottenuto il riconoscimento per le sue scoperte sulle fluttuazioni nei sistemi fisici, è il ventunesimo italiano ad aver ottenuto un premio Nobel e il sesto ad averlo ottenuto per la Fisica. Tra i premi ottenuti da persone italiane due sono stati riconosciuti a donne e quello più recente era stato assegnato nel 2007.

Il premio Nobel fu istituito seguendo il testamento di Alfred Nobel e fu consegnato per la prima volta nel 1901. Da allora, oltre ai sei premiati per la Fisica, ci sono stati altri sei italiani premiati per la Letteratura, tra cui Grazia Deledda, Eugenio Montale e Dario Fo. Sono sempre sei anche gli italiani che hanno ottenuto il Nobel nel campo della Medicina: da Camillo Golgi, scopritore dell’apparato cellulare che studiamo ancora oggi a scuola, a grandi ricercatori come Rita Levi-Montalcini e Renato Dulbecco.

Sono stati assegnati a italiani anche un Nobel per la Chimica, uno per l’Economia e uno per la Pace, quest’ultimo ai primi del Novecento.

Dentro ogni foto, le storie dei vincitori e le ragioni per cui furono premiati.