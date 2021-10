Corea del Sud e Corea del Nord hanno riavviato le comunicazioni

Lunedì intorno alle 9 di mattina locali la Corea del Nord e la Corea del Sud hanno riavviato le comunicazioni per favorire il dialogo e la collaborazione tra i due paesi. Le comunicazioni, che erano riprese a luglio dopo più di un anno, erano state nuovamente interrotte ad agosto dalla Corea del Nord, contrariata dalle esercitazioni militari fatte dalla Corea del Sud in collaborazione con gli Stati Uniti.

La decisione di riavviare le comunicazioni è seguita a una serie di test missilistici della Corea del Nord (quattro in un mese), fatti in alcuni casi violando le risoluzioni delle Nazioni Unite. Sia il dittatore nordcoreano Kim Jong-un che il governo della Corea del Sud hanno detto che le comunicazioni sono state riaperte per promuovere una maggiore stabilità nella regione. Non è ancora chiaro, però, se questo porterà a riprendere le negoziazioni per la denuclearizzazione della penisola coreana, come stabilito dagli accordi tra Stati Uniti e Corea del Nord del 2019.