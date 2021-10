Alle 12 l’affluenza alle elezioni comunali è stata del 12,67 per cento. Alle elezioni comunali del 2016, in cui però si era votato in un solo giorno, l’affluenza alle 12 era stata del 17,74%. L’affluenza non tiene conto dei comuni al voto in Friuli Venezia Giulia, che gestisce autonomamente le rilevazioni. In Calabria, dove si vota il presidente della Regione, l’affluenza alle 12 è stata del 7,4%, mentre alle elezioni de 2020 era stata del 10,5%.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si tengono le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli Venezia Giulia e anche le elezioni regionali in Calabria. Gli eventuali ballottaggi saranno il 17 e il 18 ottobre e nelle prossime settimane si voterà per scegliere sindaci e consigli comunali anche in Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. In totale, andranno al voto circa 12 milioni di elettori ed elettrici. Si voterà anche in venti capoluoghi di provincia, di cui sei sono capoluogo di regione.

