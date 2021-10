Le previsioni meteo per domenica 3 ottobre

Anche se si dice che il giorno delle elezioni non piova mai, a questo giro non sarà proprio così. Domenica mattina pioverà nel Nord-Ovest e a Roma e provincia, mentre nel resto d’Italia sarà prevalentemente nuvoloso. Poi di pomeriggio pioverà in Molise e nella Sicilia sudorientale. Di sera le piogge si sposteranno in Friuli Venezia Giulia e nel basso Lazio, mentre di notte, infine, dovrebbe piovere nei dintorni di Genova, a Venezia, in provincia di Brescia e nel Verbano.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.