Un altro Talk è andato

La quarta edizione di Talk – l’evento pubblico del Post – che si è tenuta sabato scorso a Faenza non fa più notizia: ormai il format è sperimentato, la qualità degli incontri garantita, il contesto accogliente ed entusiasta rodato. Il Post creò il progetto per portarlo in tour nelle città italiane, Faenza fu la prima a offrirsi di ospitarlo, altre città si proposero ma il progetto fu sospeso per la pandemia e confermato solo a Faenza dove la macchina ormai funziona a puntino. Ma ora le cose stanno riprendendo “normali” e dopo l’edizione dello scorso giugno a Pesaro Talk conta di andare a trovare abbonati, lettori e persone in altre città presto.

Intanto, c’è la garanzia di Faenza, dove per la terza volta il Comune e lo spazio di Faventia Sales – assieme ai lungimiranti sponsor della regione – hanno contribuito a far funzionare le cose nel migliore dei modi. Siamo stati in tanti, con amici, ospiti, e cose interessanti o divertenti – o entrambe – da raccontare e condividere. In una bella giornata di sole, di cui aggiungiamo quest’album.