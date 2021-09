I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 29 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.212 casi positivi da coronavirus e 63 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.767 (110 in meno di ieri), di cui 450 nei reparti di terapia intensiva (9 in meno di ieri) e 3.317 negli altri reparti (101 in meno di ieri). Sono stati analizzati 123.331 tamponi molecolari e 172.121 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,42 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,13 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 2.985 e i morti 65.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (438), Campania (316), Sicilia (278), Lazio (275), Emilia-Romagna (258).

Le principali notizie della giornata

• Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che permetterà, in via sperimentale, di viaggiare per motivi turistici in alcuni paesi al di fuori dell’Unione Europea senza l’obbligo di quarantena al rientro dalle vacanze. Le mete coinvolte da quelli che il ministero ha definito “corridoi turistici Covid-free” sono sei: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana e Egitto (solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Ne abbiamo parlato meglio qui.

