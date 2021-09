R. Kelly è stato condannato

Il cantante e produttore statunitense R. Kelly è stato riconosciuto colpevole: è successo alla fine di un processo durato sei settimane in cui era accusato, tra le altre cose, di abusi e sfruttamento sessuale e di associazione a delinquere.

Durante il processo, undici persone – nove donne e due uomini – hanno testimoniato contro di lui descrivendo numerosi episodi di violenza, minacce e abusi, molti dei quali avvenuti quando loro erano minorenni.

Secondo la tesi sostenuta dai procuratori, con cui la giuria ha mostrato di concordare, per più di dieci anni Kelly avrebbe sfruttato la sua fama per attrarre giovani donne e ragazze minorenni interessate a una carriera nella musica per poi sottoporle a gravi abusi fisici, psicologici e sessuali.

Kelly è stato riconosciuto colpevole di tutti i capi di imputazione, compreso quello di associazione a delinquere: l’accusa infatti ha sostenuto che l’insieme di manager e assistenti che aiutavano Kelly a incontrare le ragazze (e poi a far sì che continuassero a rimanere sotto il suo controllo, obbedendogli senza parlare con nessuno di quello che subivano) costituisse di fatto un’organizzazione criminale.

Kelly è stato riconosciuto colpevole anche di aver violato il “Mann act”, una legge federale che proibisce di trasportare una persona al di fuori dei confini dello stato per «scopi immorali» (la legge risale al 1910 ed era stata fatta per contrastare il traffico di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione).

Da circa vent’anni Kelly viene accusato di violenze e abusi sessuali nei confronti di giovani donne e ragazze minorenni. La prima volta che se ne parlò estesamente fu nel 2000, quando il Chicago Sun-Times pubblicò una prima inchiesta che si occupava di queste accuse.

Anche prima di allora, però, era stato formalmente accusato di aver fatto sesso con ragazze minorenni (risolvendo le cause legali con dei risarcimenti).

Quando aveva 27 anni, nel 1994, fece molto parlare di sé quando sposò la cantante Aaliyah, che allora aveva 15 anni. La notizia diventò pubblica quando un giornale pubblicò il certificato di matrimonio. Sul documento, però, l’età di Aaliyah era stata falsificata per fingere che lei fosse maggiorenne (nel 1995 il matrimonio fu annullato).

Nel 2002 Kelly fu accusato di pedopornografia, quando cominciò a circolare un video che lo mostrava fare sesso con una ragazza di quattordici anni. La ragazza non testimoniò al processo; nel 2008 Kelly fu assolto.

Le cose per lui cambiarono nel 2019, quando il documentario Surviving R. Kelly – che raccoglieva molte testimonianze di giovani donne che raccontavano di aver subìto abusi da lui – rese ancora più note e discusse le accuse. Fu arrestato in quell’anno.

Il verdetto che specificherà la condanna sarà letto il prossimo 4 maggio: Kelly rischia l’ergastolo.