Serena Williams ha 40 anni

Serena Williams – nata il 26 settembre 1981 a Saginaw, nel Michigan – compie oggi 40 anni. Nella sua carriera da tennista ha giocato più di mille partite e ne ha vinte più 800. Arrivò per la prima volta al primo posto della classifica WTA (Women’s Tennis Association) nel 2002 e ha occupato questa posizione per oltre 300 settimane, con un record di 186 settimane consecutive al primo posto. Nel singolo, Williams ha vinto 73 titoli WTA e 23 tornei del Grande Slam (6 Australian Open, 3 Roland Garros, 6 US Open e 7 volte a Wimbledon). E anche nel doppio ha vinto molto, quasi sempre insieme alla sorella minore Venus.

Da ormai qualche anno Williams – vincitrice tra le altre cose di quattro ori olimpici – punta al al 24° torneo, che le permetterebbe di eguagliare il record assoluto nell’australiana Margaret Smith Court. È difficile (Williams è attualmente 16ª nella classifica WTA) ma non ancora impossibile.

Fuori dal tennis, Williams è molto attiva in molti contesti e, soprattutto negli Stati Uniti, è un personaggio i cui interessi e la cui influenza vanno ben oltre il tennis e lo sport. Dal 2017 è sposata con Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit e, sempre da quell’anno, è madre di Alexis Olympia.