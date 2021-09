Puigdemont è stato arrestato in Sardegna

Giovedì sera Carles Puigdemont, ex presidente catalano che nell’ottobre del 2017 aveva dichiarato unilateralmente l’indipendenza della Catalogna dalla Spagna, è stato arrestato all’aeroporto di Alghero, in Sardegna, sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale Supremo spagnolo. Ad Alghero avrebbe dovuto partecipare a una manifestazione di celebrazione della cultura catalana. Dopo l’arresto, Puigdemont è stato portato nel carcere di Sassari.

Puigdemont era stato presidente della Catalogna per un anno, a partire dal 2016, prima di scappare in Belgio per evitare di essere processato in Spagna con l’accusa di sedizione e ribellione. Era stato ritenuto infatti il principale responsabile dell’organizzazione del referendum sull’indipendenza della Catalogna tenuto nell’ottobre del 2017, e ritenuto illegale dallo stato spagnolo; ed era stato il politico che poco dopo aveva di fatto annunciato unilateralmente l’indipendenza della Catalogna, appoggiata comunque dal suo governo e dal parlamento catalano, a maggioranza indipendentista.

Secondo il Pais, la richiesta di estradizione per Puigdemont potrebbe arrivare oggi. A quel punto saranno i tribunali italiani che decideranno se Puigdemont dovrà essere estradato in Spagna oppure no.

Nel 2018 Puigdemont era già stato sottoposto a richiesta di estradizione. Nel marzo di quell’anno era stato arrestato in Germania con l’aiuto dell’intelligence spagnola e sulla base di un ordine di arresto europeo emesso dal Tribunale Supremo spagnolo. Un tribunale tedesco dello stato di Schleswig-Holstein aveva però stabilito che Puigdemont poteva essere estradato in Spagna solo per il reato di malversazione (uso irregolare di fondi pubblici), ma non per quello di ribellione, il più grave di cui è accusato e che prevede fino a 30 anni di carcere. Quella decisione era stata molto criticata dal Tribunale Supremo, che aveva poi ritirato il mandato di arresto europeo per darsi la possibilità di ripresentare in seguito una richiesta di estradizione per reati più gravi. Puigdemont era stato liberato ed era tornato in Belgio.

Nel 2019 Puigdemont era stato eletto europarlamentare insieme ad altri leader indipendentisti catalani, e aveva di conseguenza ottenuto l’immunità derivante da quella carica. Lo scorso marzo il Parlamento europeo aveva però deciso di revocare l’immunità a Puigdemont, riaprendo di fatto la strada a un mandato d’arresto europeo e a una possibile estradizione, lo scorso luglio la Corte di giustizia dell’Unione Europea aveva confermato la revoca.

C’è un po’ di confusione sul mandato di arresto sulla base del quale è stato arrestato Puigdemont. Il giornale La Vanguardia ha scritto che il Tribunale Supremo aveva riattivato il mandato di arresto europeo dopo la condanna degli altri leader indipendentisti catalani per sedizione, nell’ottobre 2019 (quindi dopo la decisione del tribunale dello stato tedesco di Schleswig-Holstein di non ammettere il reato di ribellione per l’estradizione di Puigdemont). Fonti del tribunale hanno detto a La Vanguardia che, una volta riattivato, il mandato d’arresto non era stato più sospeso nonostante l’immunità parlamentare ottenuta inizialmente da Puigdemont come eurodeputato.

Il mandato di arresto, scrive il giornale spagnolo La Vanguardia, era stato ordinato dal Tribunale Supremo spagnolo nell’ottobre del 2019 dopo la condanna per sedizione di alcuni leader indipendentisti catalani, tra cui l’ex vicepresidente di Puigdemont, Oriol Junqueras. Secondo Gonzalo Boye, avvocato di Puigdemont, il mandato sarebbe stato invece sospeso, e le autorità italiane non avrebbero potuto arrestare il leader catalano.