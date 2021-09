In Sudan c’è stato un tentato colpo di stato

L’agenzia di stampa del governo sudanese SUNA ha scritto che martedì mattina c’è stato un tentato colpo di stato, sventato dalle autorità del paese. Il governo ha detto che la situazione ora è sotto controllo e che le persone dietro al tentativo di colpo di stato sono state arrestate e interrogate.

Al momento non si hanno notizie molto dettagliate al riguardo, ma secondo quanto raccontato da una fonte anonima del governo all’agenzia Reuters i golpisti avrebbero cercato di prendere il controllo della stazione radio della città di Omdurman, vicino alla capitale Khartoum. Non si sa nemmeno con certezza chi ci sia dietro: secondo il corrispondente in Sudan della tv Al-Arabiya, il colpo di stato sarebbe stato condotto da alcuni membri dell’esercito, guidati dal maggiore generale Abdel-Baqi Bakrawi.

Quello di oggi è il secondo tentativo di colpo di stato fallito dopo quello del luglio del 2019, avvenuto pochi giorni dopo che l’esercito e i rappresentanti dei gruppi di opposizione avevano trovato un accordo per formare un governo di transizione e uscire dalla crisi politica iniziata con la deposizione di Omar al Bashir (anch’essa avvenuta con un colpo di stato): nell’agosto del 2019 era stato nominato primo ministro del nuovo governo Abdalla Hamdok.