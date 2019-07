Il consiglio militare del Sudan ha fatto sapere di aver sventato un tentativo di colpo di stato

Il consiglio militare del Sudan ha fatto sapere di aver scoperto e fermato un tentativo di colpo di stato avvenuto pochi giorni dopo che l’esercito e i rappresentanti dei gruppi di opposizione avevano trovato un accordo per formare un governo di transizione e uscire dalla crisi politica iniziata con la deposizione di Omar al Bashir a inizio aprile. Il generale Jamal Omar, membro del consiglio militare, ha spiegato alla televisione di stato che 12 ufficiali e 4 soldati sono stati arrestati. La maggior parte di loro erano ancora attivi, altri erano invece in pensione.

L’accordo – mediato dall’Etiopia e dall’Unione Africana – prevede la creazione di un Consiglio sovrano transitorio che sarà composto da un totale di 11 membri: 5 civili e 5 militari, con un undicesimo posto riservato a un civile con un passato nell’esercito. Dovrebbe rimanere in carica in tutto circa tre anni e consentire intanto di preparare il paese per libere elezioni; il controllo del governo sarà a rotazione di civili e militari.