Le previsioni meteo per lunedì 20 settembre

Il tempo previsto per lunedì sarà in gran parte simile a quello di domenica: piovoso al Nord e al Centro, soprattutto al Nord-est e fra Toscana e Umbria, e soleggiato al sud con l’eccezione di isolate piogge in Campania e Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.