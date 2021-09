Virginia Raggi si annoia senza Carlo Calenda

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha augurato a Carlo Calenda di riprendersi presto da quello che lui stesso ha definito «un febbrone da cavallo», aggiungendo che sola in sua assenza si annoia a fare campagna elettorale. Raggi è candidata per un secondo mandato a Roma, dove si voterà il 3 e 4 ottobre come in diverse altre città italiane per le elezioni amministrative. Tra gli avversari della sindaca uscente c’è anche Calenda, ex ministro ed europarlamentare candidato con il suo partito politico Azione.

.@CarloCalenda in bocca al lupo e torna presto. Sola con quegli altri mi annoio. pic.twitter.com/cF9LTAwnQT — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 13, 2021

Lunedì mattina Calenda aveva pubblicato un tweet dicendo di avere sospeso per un giorno la campagna elettorale, a causa della febbre. Aveva inoltre detto di essere in attesa dell’esito di un test molecolare e di avere intanto effettuato un test antigenico, risultato negativo.

Calenda, che nel corso della campagna elettorale non ha risparmiato critiche molto dure nei confronti della sua avversaria, ha risposto al tweet di Raggi ringraziandola con un paio di emoji.

«Quegli altri» indicati da Raggi nel tweet sono Roberto Gualtieri (PD) ed Enrico Michetti (centrodestra), sempre candidati alla carica di sindaco a Roma.