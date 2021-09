Le previsioni meteo per lunedì 13 settembre

Lunedì 13 settembre il tempo sarà prevalentemente sereno in tutte le regioni italiane. Al Nord potrebbe esserci qualche pioggia nelle ore centrali della giornata, in Friuli Venezia Giulia, al Centro ci sarà cielo nuvoloso soprattutto lungo le coste tirreniche e in Sardegna, mentre al Sud ci potrebbe essere qualche debole pioggia sulla Calabria tirrenica e in Sicilia. Non ci saranno, però, grandi episodi di maltempo e in serata la situazione migliorerà dappertutto.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.