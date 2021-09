C’è stata una tromba d’aria nell’isola di Pantelleria, in Sicilia: ci sono 2 morti e 9 feriti

Venerdì sera una tromba d’aria nell’isola di Pantelleria – che si trova tra la Sicilia e la Tunisia e fa parte della provincia di Trapani – ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 9, di cui 4 si trovano in condizioni gravi. La Protezione Civile della Sicilia ha scritto su Facebook che la tromba d’aria ha investito la località di Campobello, nella parte nord-orientale dell’isola, ribaltando sei auto. Tra le persone morte ci sarebbe un vigile del fuoco che non era in servizio.

Secondo la Protezione Civile – che sabato aveva già diffuso un’allerta meteo per tutta la Sicilia – il numero dei morti e dei feriti è «destinato ad aumentare». Il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, ha detto che la tromba d’aria ha colpito anche alcune case, e che le ricerche sono ancora in corso.