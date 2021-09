Le foto di martedì a Venezia

Qui rido io di Mario Martone è il terzo dei cinque film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, ed è stato presentato ieri 7 settembre alla presenza del regista e di Toni Servillo, che interpreta l’attore e commediografo italiano Eduardo Scarpetta, alla cui vita è dedicato il film. L’altro film in concorso presentato ieri è stato Vidblysk (Riflesso) dell’ucraino Valentyn Vasyanovych, che ha per protagonista un chirurgo che cerca di tornare alla quotidianità dopo essere stato prigioniero delle forze militari russe in una zona di guerra dell’Ucraina orientale. Da fotografare c’erano le persone menzionate fin qui, a cui si aggiungono Salvatore Esposito e Claudio Santamaria.