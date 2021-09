I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 8 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.923 casi positivi da coronavirus e 69 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.799 (71 in meno di ieri), di cui 564 nei reparti di terapia intensiva (1 in più di ieri) e 4.235 negli altri reparti (72 in meno di ieri). Sono stati analizzati 131.582 tamponi molecolari e 170.398 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,35 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,12 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 4.720 e i morti 71.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (877), Veneto (705), Lombardia (655), Campania (634), Toscana (408).

Le principali notizie della giornata

Martedì sera le forze che sostengono il governo guidato da Mario Draghi si sono divise durante la votazione alla Camera di alcuni emendamenti alla conversione in legge del cosiddetto “decreto Green Pass”. A causare le agitazioni, come ormai da settimane a questa parte, è stata la Lega. Ne parliamo in questo articolo.

