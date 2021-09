Le previsioni meteo per martedì 7 settembre

Secondo le previsioni meteo, martedì 7 settembre in Italia ci sarà un tempo variabile, con piogge sparse al Centro-Sud nella seconda parte della giornata. Al mattino ci saranno un po’ di nuvole in Piemonte, Emilia, bassa Lombardia, Friuli, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio pioverò nel Lazio, in Puglia e Calabria e sono previsti temporali nel Molise e in Sicilia. Dalla sera il tempo migliorerà: nel resto della giornata è prevista un po’ di nuvolosità sparsa quasi ovunque, ma senza piogge.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.