Le foto di domenica a Venezia

Ieri a Venezia è stato il giorno di tre film in concorso: Sundown, Illusions Perdues e Mona Lisa and the blood moon. Il primo, del regista messicano Michel Franco, con Charlotte Gainsbourg e Tim Roth, ha per protagonista una famiglia in vacanza ad Acapulco. Il secondo, del francese Xavier Giannoli e con Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar e Gérard Depardieu, è tratto dall’omonimo romanzo di Honoré de Balzac. Mona Lisa and the blood moon, che ha attirato le maggiori attenzioni dei fotografi sul red carpet, è invece diretto dalla regista statunitense Ana Lily Amirpour (che ha portato anche il suo cane alla prima), e interpretato da Jeon Jong-seo, Kate Hudson e Craig Robinson.