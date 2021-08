L’Unione Europea ha consigliato ai governi nazionali di vietare gli ingressi “non essenziali” dagli Stati Uniti

L’Unione Europea ha consigliato ai governi nazionali di vietare l’ingresso nei paesi europei di persone che arrivano dagli Stati Uniti per motivi non essenziali, tornando indietro rispetto a quando a giugno aveva suggerito ai paesi dell’Unione di cancellare le restrizioni per i voli dagli Stati Uniti.

La misura è stata approvata dal Consiglio dell’Unione Europea, l’organo che comprende i rappresentanti dei 27 governi nazionali dell’Unione, per via dell’intenso aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane negli Stati Uniti. Il parere dell’Unione Europea non è vincolante, ma il Wall Street Journal ha osservato che negli scorsi mesi ha spesso condizionato le decisioni dei singoli stati.

A giugno l’Unione Europea aveva raccomandato ai governi nazionali di permettere i viaggi non essenziali dagli Stati Uniti sia perché i dati sui contagi erano molto migliori, sia per non compromettere il flusso di turisti statunitensi. Gli Stati Uniti però non avevano mai adottato misure simili nei confronti dei paesi europei, tanto che volare negli Stati Uniti dall’Italia è rimasto complicatissimo.