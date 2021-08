Dal G7 sull’Afghanistan non ci si aspetta molto

Martedì alle 15.30 si terrà una riunione online del G7, l’organo informale che riunisce i capi di stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Italia, Regno Unito, Francia, Canada e Giappone. La riunione è stata convocata d’urgenza dal paese che quest’anno presiede il G7, cioè il Regno Unito, per parlare della riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani, avvenuta molto più rapidamente di quanto si aspettassero i paesi occidentali.

Secondo le informazioni trapelate negli ultimi giorni, nella riunione si affronteranno soprattutto due temi: la complicata evacuazione da Kabul degli afghani che in questi anni hanno collaborato con i paesi occidentali, e che quindi rischiano ritorsioni da parte dei talebani, e l’eventuale riconoscimento formale del nuovo regime. Difficilmente però i leader troveranno soluzioni concrete ai problemi di questi giorni: non sono circolate bozze contenenti accordi o promesse di un approccio comune, e anche giornali come Politico ammettono che sull’Afghanistan «non esistono soluzioni semplici».

Riguardo le evacuazioni, che proseguono fra moltissime difficoltà da più di una settimana, sembra che il Regno Unito e i paesi europei spingeranno per estendere il termine fissato dagli Stati Uniti per concludere le operazioni, il 31 agosto.

Lunedì il dipartimento della Difesa statunitense ha detto che gli Stati Uniti e gli alleati hanno evacuato circa 48mila persone dal giorno della presa di Kabul da parte dei talebani, ma i giornalisti presenti sul campo raccontano di migliaia di persone ancora in attesa di partire, spesso ostacolate nei loro sforzi dai talebani.

Nella notte fra lunedì e martedì una fonte interna alla Casa Bianca ha detto a Reuters che Biden dovrebbe decidere se estendere il termine del 31 agosto nel giro di 24 ore, anticipando la sua scelta al G7: ma anche su questo, non ci sono certezze. Estendere il termine potrebbe portare all’evacuazione di altre migliaia di afghani, ma anche deteriorare i fragili rapporti con i talebani, che secondo il New York Times non considerano l’ipotesi che le operazioni possano proseguire dopo il 31 agosto.

– Leggi anche: L’ultima volta che governarono i talebani

In una conferenza stampa prima della riunione, il primo ministro britannico Boris Johnson ha spiegato che i paesi del G7 dovranno anche «pensare alla fase successiva», cioè verosimilmente alle decine di migliaia di afghani che proveranno a fuggire all’estero una volta che i talebani saranno saldamente al potere. Anche su questo tema sarà difficile trovare un approccio comune: sia perché nessuno ha una stima affidabile di quante persone potrebbero fuggire – anche perché i talebani controllano tutte le frontiere dell’Afghanistan, e i paesi limitrofi stanno chiudendo i propri confini – sia perché fra i vari paesi del G7 ci sono approcci molto diversi sull’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.

Infine, non ci si aspettano posizioni forti riguardo al riconoscimento formale del nuovo regime. I ministri degli Esteri dei paesi del G7, che si sono incontrati qualche giorno fa per preparare i lavori della riunione di martedì, hanno fatto sapere che i rapporti della comunità internazionale coi talebani dipenderanno dalle azioni future del gruppo. È possibile che i leader del G7 possano concordare un approccio simile, per tenersi tutte le opzioni aperte.