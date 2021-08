Come domenica, anche oggi, lunedì 23 agosto, i principali quotidiani nazionali parlano sulle loro prime pagine delle complicate operazioni di evacuazione da Kabul, in Afghanistan, e in particolare di cosa faranno gli Stati Uniti nel prossimo futuro. Sui quotidiani locali si discute per lo più dei vaccini e di possibili nuove restrizioni, ma anche del rientro a scuola. Le prime pagine dei giornali sportivi sono invece tutte dedicate all’inizio del campionato di Serie A.