È morta Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice della Rai: aveva 92 anni

È morta a 92 anni Nicoletta Orsomando, per quarant’anni annunciatrice dei programmi televisivi della Rai. Era nata a Casapulla, in provincia di Caserta, l’11 gennaio del 1929 e aveva iniziato a lavorare alla Rai quando questa trasmetteva ancora programmi sperimentali. Il suo primo annuncio fu il 22 ottobre del 1953, quando presentò una trasmissione per ragazzi.

Nel 1954 la Rai cominciò le sue trasmissioni televisive regolari del Programma nazionale (l’attuale Rai 1) e Orsomando divenne una delle annunciatrici più note della televisione italiana (quelle che all’epoca venivano soprannominate le “signorine buonasera”). Nella sua carriera condusse anche diversi programmi, tra cui il Festival di Sanremo del 1957, e fece il suo ultimo annuncio il 28 dicembre del 1993.