Tra i morti all’aeroporto di Kabul c’è anche un 19enne che giocava nella nazionale giovanile di calcio afghana

Tra i civili afghani morti lunedì mentre provavano a lasciare l’Afghanistan aggrappati a un aereo militare americano in decollo dall’aeroporto di Kabul c’era anche Zaki Anwari, un 19enne che giocava nella nazionale giovanile di calcio dell’Afghanistan.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu

