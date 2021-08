Il caos, le violenze e la disperazione attorno all’aeroporto di Kabul

Per i civili afghani che vogliono lasciare il paese, la situazione continua a essere drammatica. A Kabul migliaia di persone stanno cercando di raggiungere l’aeroporto internazionale per imbarcarsi su un volo e fuggire all’estero, ma non è facile. Dopo i primi tentativi disperati di lunedì, quando si erano visti civili aggrappati agli aerei in decollo, negli ultimi tre giorni i talebani hanno imposto rigidi controlli fuori dall’aeroporto, bloccando moltissime persone inserite nelle liste di chi può essere evacuato.

Il problema riguarda soprattutto chi non ha un passaporto straniero, che è bloccato dai talebani anche se in possesso di un visto per viaggiare in un altro paese; e nell’area sono accampate da giorni moltissime persone, nella speranza di riuscire entrare nel terminal.

Mercoledì i talebani hanno cercato di disperdere la folla, prima sparando colpi d’arma da fuoco in aria e poi direttamente contro i civili, colpiti anche con bastoni e fruste: da ore circolano sui social immagini molto violente di morti e feriti. Da domenica i talebani hanno ucciso 12 persone nella zona dell’aeroporto.

Si sono viste anche molte scene di disperazione, di persone che chiedevano aiuto ai militari americani o chiedevano di poter salire su uno degli aerei diretti all’estero. In un video circolato molto si vede una donna disperata aggrappata alle recinzioni dell’aeroporto mentre grida ripetutamente «aiuto», «i talebani stanno arrivando».

Young Afghan woman outside a gate at #Kabul airport pleading for U.S. soldiers to let her, and other civilians, in. pic.twitter.com/HfhMW5DS1F

Un altro video mostra una folla accalcata a ridosso del muro di recinzione dell’aeroporto, e un uomo che dopo essersi arrampicato fa salire anche un bambino, con il consenso del soldato di guardia.

The horror at Kabul airport continues – gut-wrenching scenes of a toddler being passed through the crowd to an American soldier behind a wall #Afghanistan pic.twitter.com/jsLXGWdYUN

La situazione caotica e disperata nelle strade intorno all’aeroporto è stata raccontata in dettaglio dall’inviata di CNN Clarissa Ward, che in questi giorni è stata particolarmente apprezzata per i suoi servizi da Kabul. Mercoledì Ward ha intervistato alcune delle persone accampate davanti all’aeroporto, mentre sullo sfondo si sentivano i rumori dei colpi d’arma da fuoco sparati dai talebani.

Un uomo ha raccontato il motivo per cui gli era stato bloccato l’accesso all’aeroporto: pur avendo collaborato con gli Stati Uniti durante i vent’anni di guerra contro i talebani, non era stato in grado di presentare ai controlli una lettera di raccomandazione scritta e firmata dai suoi “datori di lavoro”. Un altro uomo ha mostrato a Ward il visto che aveva ottenuto dall’ambasciata americana, dicendo che i talebani non avevano voluto farlo entrare in aeroporto sostenendo che non c’erano voli disponibili.

Shots ring out behind @clarissaward – as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport.

"It's definitely chaotic, she says. "It's definitely dangerous." pic.twitter.com/3iNgULO0fO

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 18, 2021