Serie A, le partite della prima giornata e dove vederle

Il campionato di Serie A 2021/2022 inizia sabato con due anticipi in contemporanea: alle 18.30 l’Inter campione d’Italia inaugura la stagione a San Siro contro il Genoa, mentre a Verona l’Hellas gioca contro il Sassuolo. Alle 20.45 le partite proseguono con Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Domenica se ne giocheranno altre quattro, tutte di sera, mentre lunedì Sampdoria-Milan chiuderà il primo turno della nuova stagione.

Da questa stagione e fino al 2024 il campionato verrà trasmesso interamente soltanto dalla piattaforma di streaming online Dazn, che per ogni giornata di campionato avrà sette partite in esclusiva e tre in condivisione con Sky. Qui tutte le informazioni per seguire il calcio in televisione e in streaming quest’anno.

Sabato

18.30

Inter-Genoa [Dazn]

Verona-Sassuolo [Dazn]

20.45

Empoli-Lazio [Dazn, Sky]

Torino-Atalanta [Dazn]

Domenica

18.30

Bologna-Salernitana [Dazn, Sky]

Udinese-Juventus [Dazn]

20.45

Napoli-Venezia [Dazn]

Roma-Fiorentina [Dazn]

Lunedì

18.30

Cagliari-Spezia [Dazn]

20.45

Sampdoria-Milan [Dazn, Sky]

Ciascuno dei venti stadi del campionato sarà aperto al 50 per cento della sua capienza e i posti disponibili verranno organizzati a “scacchiera”. La Serie A ha chiesto e ottenuto l’alternanza dei posti (uno sì e uno no) anche se lo spazio tra uno e l’altro sarà inferiore alle norme di distanziamento sociale per permettere l’ingresso a più spettatori possibili. Per accedere agli impianti sarà necessario il Green Pass.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.

