Da Kabul si continua a scappare

Da martedì mattina sono ripresi con una certa regolarità i voli militari di evacuazione da Kabul, la capitale dell’Afghanistan, che da tre giorni è controllata dal gruppo radicale estremista dei talebani. Fra domenica e lunedì l’aeroporto di Kabul era stato raggiunto da migliaia di persone che cercavano disperatamente di fuggire dal paese. Ora la situazione è tornata ragionevolmente sotto controllo, anche grazie all’arrivo di alcuni contingenti dell’esercito statunitense. Per i prossimi giorni i militari occidentali si aspettano un’accelerazione delle evacuazioni dei propri connazionali e dei loro collaboratori afghani, anche se la loro buona riuscita dipende da molti fattori.

I più impegnati nelle evacuazioni sono gli Stati Uniti. Martedì pomeriggio il dipartimento della Difesa statunitense ha fatto sapere che dall’inizio delle operazioni sono state evacuate circa 1.400 persone fra statunitensi e afghani. Alcune fonti militari hanno spiegato al New York Times che a regime l’amministrazione di Joe Biden spera di evacuare fra le cinquemila e le novemila persone al giorno, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Al momento gli Stati Uniti contano di concludere le evacuazioni entro il 31 agosto.

Anche i paesi europei stanno cercando di evacuare il proprio personale diplomatico e i civili rimasti nel paese, fra molte difficoltà. L’esercito britannico ha fatto sapere che cercherà di evacuare in tutto circa 6.000 persone. La Germania, che prima della caduta di Kabul impiegava il maggior numero di truppe in Afghanistan dopo gli Stati Uniti, è riuscita a evacuare soltanto sette persone nel primo volo militare decollato lunedì 16 dall’aeroporto di Kabul. Un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha spiegato che molte persone non erano riuscite ad imbarcarsi sul volo per via della «caotica situazione all’aeroporto». Mercoledì mattina sono arrivate all’aeroporto di Francoforte altre 130 persone evacuate martedì da Kabul.

Non è chiaro invece quando riprenderanno i voli militari italiani, dopo il primo partito nella notte fra domenica e lunedì. Ieri in un’intervista al Tg1 il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato che le evacuazioni degli italiani e dei loro collaboratori afghani riprenderanno «quando le condizioni lo permetteranno».

– Leggi anche: La caduta dell’Afghanistan avrà conseguenze sull’immigrazione in Europa?

Le difficoltà logistiche non si limitano alle operazioni in aeroporto. Diversi giornali occidentali scrivono che i talebani hanno attrezzato vari check point sulla strada che conduce all’aeroporto. Nonostante nei giorni scorsi avessero garantito un «passaggio sicuro» per le persone che vogliono raggiungere l’aeroporto, secondo diverse fonti del Guardian ad alcuni checkpoint i talebani hanno respinto con la forza alcune persone che intendevano passare. L’amministrazione di Joe Biden ha confermato di avere ricevuto testimonianze simili, e aggiunto che ne sta parlando con la leadership dei talebani.