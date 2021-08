La caduta di Kabul nei giornali internazionali

Tutti i principali giornali internazionali di lunedì hanno in apertura la notizia della conquista di Kabul da parte dei talebani, completata domenica. Molti citano la fuga del presidente Ashraf Ghani, che ha lasciato frettolosamente l’Afghanistan dopo che nei giorni precedenti aveva promesso che Kabul avrebbe resistito e non si sarebbe arresa; altri legano la vittoria dei talebani al ritiro dei soldati americani dal paese, e parlano di «fallimento» della guerra iniziata vent’anni fa, nel 2001; altri ancora sottolineano come l’avanzata dei talebani sia stata rapida e per molti versi «sorprendente» (non ci sono giornali italiani, perché le redazioni dei giornali cartacei a Ferragosto sono chiuse).