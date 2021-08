La caduta di Kabul, per immagini

Nelle ultime ore i talebani sono arrivati a Kabul, completando la riconquista dell’Afghanistan iniziata ormai mesi fa e accelerata dopo l’inizio del ritiro dei soldati americani dal paese. Le notizie che arrivano oggi da Kabul sono per lo più confuse, ma per certi versi ricche, visto che nella capitale sono concentrati la maggior parte dei giornalisti stranieri in Afghanistan, molti dei quali stanno lasciando proprio ora il paese.

Già da questa mattina era iniziata l’evacuazione del personale straniero (diplomatici, giornalisti e militari) da Kabul (i cittadini italiani saranno evacuati su un volo alle 21.30). Secondo alcuni analisti, tra cui Thomas Joscelyn, del sito specializzato Long War Journal, gli Stati Uniti avrebbero cercato «disperatamente di convincere i talebani a risparmiare il loro personale e la loro ambasciata, offrendo soldi e altri incentivi per permettere agli americani di completare il loro ritiro».

Tra le prime immagini più commentate ci sono state quelle degli elicotteri militari che evacuavano il personale rimasto nell’ambasciata americana, atterrando sul tetto dell’edificio.

Le immagini sono state molto riprese in particolare per una frase pronunciata dal presidente americano Joe Biden il mese scorso. L’8 luglio, tre mesi dopo avere fissato la data per il ritiro completo dei soldati statunitensi dall’Afghanistan, Biden disse: «I talebani non sono l’esercito nord vietnamita. Non sono nemmeno lontanamente comparabili in termini di forza e capacità. Non vedremo persone evacuate dal tetto dell’ambasciata statunitense in Afghanistan. Non si possono assolutamente fare paragoni».

Biden si riferiva alla nota e raccontata evacuazione dell’ambasciata americana a Saigon negli ultimi giorni della guerra in Vietnam, alla fine dell’aprile 1975, quando i nord vietnamiti entrarono in città. Fu un episodio significativo, perché divenne in qualche modo uno dei simboli del disastro degli americani in Vietnam, nella guerra forse più traumatica combattuta dagli Stati Uniti negli ultimi decenni.

Two iconic images clicked 45 years apart. The US Embassy staff fleeing from Saigon (top) and Kabul (bottom). Never trust a friend who leaves you saying he'll be back – Old Vietnamese saying. pic.twitter.com/AIItm8aReA — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) August 15, 2021

Durante le operazioni di evacuazione, si è cominciata a vedere una colonna di fumo salire dall’edificio dell’ambasciata americana: secondo due funzionari americani citati da Associated Press, il fumo sarebbe stato prodotto dalla distruzione di documenti considerati sensibili e riservati che si trovavano all’interno dell’ambasciata.

Da questa mattina a Kabul si sono viste scene di confusione e paura, iniziate quando era diventato evidente che l’entrata in città dei talebani sarebbe avvenuta nel giro di poche ore.

Inizialmente i talebani avevano diffuso un comunicato dicendo che avrebbero aspettato alle porte della città finché non si fosse trovato un accordo per un trasferimento dei poteri dal governo guidato dal presidente Ashraf Ghani ai leader del gruppo. Nel comunicato si prometteva anche che non sarebbero state compiute ritorsioni contro i civili e i militari, e che tutti erano «perdonati»; si ordinava alla popolazione di stare in casa. Era però stato chiaro fin da subito che le cose sarebbero andate diversamente e poco dopo si sono iniziati a vedere miliziani talebani per le strade della città.

Uno dei primi a raccontarlo è stato il corrispondente di Sky News, Stuart Ramsey, che parlando dal suo hotel ha visto un gruppo di combattenti apparentemente non armati e con in mano la bandiera bianca dei talebani. A un certo punto del servizio, Ramsay ha detto, facendo una risata un po’ nervosa: «Speriamo che vadano avanti per la loro strada, e superino il nostro hotel». È andata così.

Sky News' chief correspondent Stuart Ramsay witnesses a Taliban procession in Kabul. He first heard shouting while filming on a hotel, before spotting the group walking with the Taliban's white flag. Read the latest on the situation in Afghanistan: https://t.co/r8UDTKCPZs pic.twitter.com/4PO9XlOkcO — Sky News (@SkyNews) August 15, 2021

Poco prima Jane Ferguson, corrispondente della PBS, la televisione pubblica americana, aveva pubblicato un video di un gruppo di talebani che marciavano in una strada di Kabul, diretti verso il palazzo presidenziale. Anche in questo caso i talebani intonavano slogan e sventolavano la loro bandiera, ma sembravano non armati (il video potrebbe essere stato girato dallo stesso hotel di Ramsay).

Group of men chanting and carrying #Taliban flag (just managed to film tail end of it here) just passed our hotel on road to Presidential Palace. From a distance, they appeared unarmed. #kabul #afghanistan #pbsnews pic.twitter.com/1ElwzIMBrp — Jane Ferguson (@JaneFerguson5) August 15, 2021

La notizia dell’arrivo dei talebani ha provocato molta agitazione tra la popolazione locale.

Migliaia di persone sono corse in banca a ritirare i loro risparmi. Per tutta la mattina si sono susseguiti racconti di agenti di polizia che si sono tolti le uniformi per indossare vestiti civili, e non subire le ritorsioni dei talebani. Richard Engel, giornalista di NBC News, ha scritto che alcuni testimoni hanno raccontato che erano state persone comuni, e non talebani, ad entrare nelle stazioni di polizia di due quartieri di Kabul sequestrando varie armi: «Un segno di come le forze di sicurezza siano completamente collassate», ha scritto Engel.

In uno dei video più circolati su Twitter, si vede un traffico incredibile per le strade della città, provocato dalle moltissime persone che stavano cercando di raggiungere la loro casa.

Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/QqDXwUm5c7 — Obaidullah Rahimi Mashwani (@IamObaidRahimi) August 15, 2021

Un po’ di confusione si è vista anche all’aeroporto internazionale di Kabul, dove chi ha potuto ha cercato di prendere un aereo per lasciare il paese.

Non hanno potuto farlo tutti, ovviamente, ma solo quelli con buone risorse economiche e la possibilità di avere un visto e un posto dove andare: «Questi sono i fortunati. Mi è stato detto, non vogliamo andarcene ma non abbiamo scelta, dobbiamo sopravvivere e devono sopravvivere i nostri figli», ha raccontato Yalda Hakim, corrispondente di BBC.

Hamid Karzai International Airport in Kabul today. Mass exodus. These are the lucky ones. I'm told, we don't want to go but we have no choice, we need to survive and so do our children #Afghanistan pic.twitter.com/YeWVWLRDMe — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 14, 2021

Il giornalista Richard Engel ha pubblicato una foto che mostra la situazione questa mattina in un centro per l’emissione di visti per andare negli Stati Uniti. Engel ha scritto: «Storie di disperazione. Molti sono venuti da me piangendo».

Kabul this morning. Afghans crowding a visa processing center, trying to get visas to the United States. Stories of desperation. Many came up to me crying. pic.twitter.com/7l8PXBpY63 — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

Un’altra immagine che è circolata molto mostra un uomo mentre copre un murale a Kabul in cui era raffigurata una donna. Non è chiaro dove sia stata esattamente scattata, né se la decisione di coprire il murale fosse collegata all’arrivo dei talebani, che negli anni in cui rimasero al potere tolsero moltissime libertà alle donne. L’immagine, comunque, è rapidamente diventata un simbolo di quello che verrà, e di quello che potrà tornare a essere a Kabul quando i talebani si insedieranno al palazzo presidenziale.

La disperazione di chi si oppone a un nuovo regime dei talebani è evidente nelle parole dell’importante e nota regista afghana Sahraa Karimi, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato diversi messaggi, tra cui questo: «I talebani hanno circondato Kabul, sono andata in banca a ritirare del denaro, ma avevano chiuso ed evacuato il personale. Non posso credere che stia accadendo, che è successo». E ha aggiunto: «A tutte le persone di questo grande mondo, per favore non rimanete in silenzio, sono venuti per ucciderci».

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated; I still cannot believe this happened, who did happen. Please pray for us, I am calling again: Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 15, 2021

Oltre al personale diplomatico, è iniziata anche l’evacuazione dei giornalisti stranieri che si trovavano a Kabul, o nei dintorni, per raccontare l’avanzata dei talebani. Yaroslav Trofimov, esperto e informato giornalista del Wall Street Journal, ha pubblicato una foto dell’evacuazione di personale civile e militare, scattata questa mattina, con la scritto: «Finisce così».

And so it goes. The end. pic.twitter.com/PaoTLei8S9 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2021

Un messaggio simile è stato pubblicato dalla giornalista italiana Francesca Mannocchi, che si trovava a Kabul per Repubblica, e che negli ultimi giorni aveva scritto diversi articoli che già raccontavano dell’inevitabilità di quello che stava succedendo. Mannocchi ha pubblicato una foto a bordo di un elicottero, che dice: «Aeroporto di Kabul. Evacuazione. Game over».

Non è chiaro chi dei politici afghani sia rimasto a Kabul, e chi invece sia già uscito dal paese. Hamid Karzai, ex presidente afghano, ha pubblicato un messaggio in cui dice di essere rimasto a Kabul con le figlie e chiede ai talebani di garantire sicurezza alla popolazione.