Il presidente del Ruanda non è per niente contento della sconfitta dell’Arsenal

Paul Kagame, che dal 2000 è presidente del Ruanda, ha espresso su Twitter la sua frustrazione riguardo alla sconfitta subita dall’Arsenal – storica squadra di calcio che gioca nella Premier League, cioè la Serie A del campionato inglese – da parte del Brentford, una squadra appena promossa in prima divisione dopo 74 anni di assenza. Con un risultato piuttosto sorprendente, venerdì sera nella prima giornata di campionato il Brentford ha battuto l’Arsenal 2 a 0.

Dal 2018 il governo del Ruanda ha un controverso contratto di sponsorizzazione dell’Arsenal, del valore di circa 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro), che prevede che sulle maniche della divisa della squadra compaia un logo che dice “Visit Rwanda” (visita il Ruanda). Per questo Kagame commenta spesso pubblicamente i risultati della squadra, di cui è tifoso. In questo caso ha scritto:

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose….it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End

— Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021