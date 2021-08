I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 12 agosto

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.270 casi positivi da coronavirus e 30 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.327 (42 in più di ieri), di cui 352 nei reparti di terapia intensiva (15 in più di ieri) e 2.975 negli altri reparti (27 in più di ieri). Sono stati analizzati 93.502 tamponi molecolari e 123.467 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,57 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,16 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 6.965 e i morti 31.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (1.134), Toscana (876), Lombardia (679), Emilia-Romagna (632) e Veneto (583).

Le principali notizie della giornata

• Negli ultimi sette giorni in Italia sono stati registrati 43.204 casi di positività al coronavirus, il 10 per cento in più rispetto alla settimana precedente: un aumento molto inferiore a quello registrato a partire dalla prima metà di luglio, quando i casi rilevati erano arrivati a raddoppiare di settimana in settimana. Nonostante il numero di casi relativamente alto, dovuto alla variante delta, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono sotto la soglia critica in tutte le regioni, anche se continuano a crescere così come quelli nei reparti ordinari. Lo abbiamo raccontato nel consueto articolo sui dati della settimana sull’andamento della pandemia e delle vaccinazioni in Italia.

