I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 10 agosto

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.636 casi positivi da coronavirus e 31 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.202 (93 in più di ieri), di cui 322 nei reparti di terapia intensiva (1 in meno di ieri) e 2.880 negli altri reparti (94 in più di ieri). Sono stati analizzati 88.963 tamponi molecolari e 152.803 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,83 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,28 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 4.200 e i morti 22.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (848), Lazio (703), Veneto (604), Lombardia (525) e Toscana (511).

Le principali notizie della giornata

• Nelle ultime ore è emersa una certa confusione su come debbano funzionare i controlli dei “Green Pass”: alcune formulazioni non troppo chiare delle leggi con cui sono stati introdotti sembravano attribuire anche ai ristoratori o ai proprietari dei locali la responsabilità di controllare i documenti di identità di chi li esibisce, per verificarne l’autenticità; recenti dichiarazioni della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese indicano invece che non spetta a loro. Ne abbiamo parlato meglio qui.

• A causa di un netto peggioramento della situazione epidemiologica, da lunedì 16 agosto la Sicilia potrebbe essere la prima regione italiana a tornare in zona gialla. Nell’ultima settimana sono stati rilevati 120 casi di contagio ogni 100mila abitanti; al 10 agosto il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale per i ricoverati per COVID-19 risulta del 14 per cento, mentre quello dei reparti di terapia intensiva del 7 per cento.

