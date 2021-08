La maggior parte dei giornali oggi ha in apertura la conclusione delle Olimpiadi di Tokyo, con l’Italia che ha vinto 40 medaglie, il numero più alto di sempre per la delegazione italiana. Si discute inoltre ancora del Green Pass, con il segretario della CGIL Maurizio Landini che intervistato su Repubblica chiede che non vengano sanzionati i lavoratori che ne sono sprovvisti. A proposito dei vaccini il Corriere della Sera invece scrive che il commissario per l’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo starebbe pensando di introdurre «corsie preferenziali» per aumentare le vaccinazioni nella fascia tra i 12 e i 19 anni.