I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 5 agosto

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.230 casi positivi da coronavirus e 27 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.677 (108 in più di ieri), di cui 268 nei reparti di terapia intensiva (8 in più di ieri) e 2.409 negli altri reparti (100 in più di ieri). Sono stati analizzati 98.803 tamponi molecolari e 113.424 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,01 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,27 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 6.584 e i morti 21.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (888), Sicilia (831), Lombardia (793), Toscana (765) e Campania (670).

Le principali notizie della giornata

• Nell’ultima settimana c’è stato un aumento dei nuovi casi di coronavirus, ma il ritmo di crescita è stato più lento rispetto a luglio. Sono cresciuti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi, mentre la percentuale dei posti letto in terapia intensiva occupati dai malati di COVID-19 è stata sotto controllo in quasi tutte le regioni. Ne abbiamo parlato meglio nel consueto articolo sull’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale nell’ultima settimana.

• Da domani, venerdì 6 agosto, sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass per accedere a una serie di luoghi dove c’è il rischio che si creino assembramenti. Il Green Pass è un certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus da almeno 15 giorni, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dalla COVID-19 da meno di sei mesi. Qui abbiamo spiegato come funziona e dove servirà.

